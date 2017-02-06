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Петербуржцы недоплатили штрафы за платную парковку на 500 млн рублей

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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подсчитал, что за 2016 год петербуржцы задолжали 499 миллионов рублей штрафов за использование платный парковок.

Только 13% водителей Петербурга честно оплачивают платную парковку. От сознательных автомобилистов город получил 105 миллионов рублей. При этом несознательные водители задолжали в общем около 499 миллионов рублей. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

При этом в комитете признались, что не могут оштрафовать всех нарушителей. Проблема в том, что до сих пор нет доступа к базе данных собственников машин. Сейчас в распоряжении Сольного есть данные судебных приставов. Однако там есть только те, кто в данный момент оплачивает какой-либо штраф. То есть является фигурантом исполнительного производства. Однако, эти данные помогают властям отсылать часть штрафов нерадивым водителям.

Теги: крти , новости спб , парковка , платная парковка , приставы , штраф
Категории: Новости СПб

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