Петербуржцы недоплатили штрафы за платную парковку на 500 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подсчитал, что за 2016 год петербуржцы задолжали 499 миллионов рублей штрафов за использование платный парковок.

Только 13% водителей Петербурга честно оплачивают платную парковку. От сознательных автомобилистов город получил 105 миллионов рублей. При этом несознательные водители задолжали в общем около 499 миллионов рублей. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

При этом в комитете признались, что не могут оштрафовать всех нарушителей. Проблема в том, что до сих пор нет доступа к базе данных собственников машин. Сейчас в распоряжении Сольного есть данные судебных приставов. Однако там есть только те, кто в данный момент оплачивает какой-либо штраф. То есть является фигурантом исполнительного производства. Однако, эти данные помогают властям отсылать часть штрафов нерадивым водителям.