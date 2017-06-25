КИНОЛИКБЕЗ : международный кинофестиваль

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23 июня состоялось открытие VIII Международного фестиваля авторского кино «Киноликбез». До 25 июня включительно зрители смогут увидеть лучшие работы режиссеров из разных городов России и 26 стран ближнего и дальнего зарубежья. Показы пройдут сразу на трех городских площадках: арт-пространство «Игры разума», киностудия «Ленфильм» и Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.