KFC Battle: бери свое

На днях в Москве прошел самый горячий фестиваль этого лета - "KFC BATTLE". Корреспонденты Piter.TV побывали на грандиозном мероприятии, пообщались с Ильшатом Шабаевым и послушали Егора Крида вместе с L'One.

Московский дождь не помеха для горячих ребят. На фестивале "KFC BATTLE" выступили не только молодые исполнители и танцоры, но и популярные звезды. Два вечера подряд сцену парка Горького раскачивали Егор Крид и L’One. Также на мероприятии выступили заслуженный мастер спорта России Роман Широков и победитель проекта "Танцы" на ТНТ Ильшат Шабаев.

Какое же спортивное мероприятие без футбола? На фестивале в этом нелегком виде спорта успели потягаться представители СМИ, команда KFC и даже игроки из Black Star.

Гостям мероприятия также удалось посетить несколько развлекательных зон: лекции от блогеров, мастер-класс по фитнесу и даже сделать трафарет-тату на коже или одежде.

Одним словом, заглянувшие на огонек не просто провели выходные с пользой, но и получили массу положительных эмоций на грядущую неделю.

Софья Третьякова, Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV