КАМАЗ с мусором перевернулся на КАД и перекрыл съезд на Московское шоссе

Очевидцы рассказывают о ДТП на кольцевой автодороге: КАМАЗ с ПУХТО перевернулся на повороте в сторону Шушар. Мусор рассыпался по дороге.

Среда, 31 мая, началась с очередной аварии на кольцевой автодороге. Как сообщают водители, грузовик, перевозящий ПУХТО перевернулся на съезде с КАД на Московское шоссе. Из-за аварии съезд в сторону Шушар сильно затруднен. Изначально КАМАз закрывал сразу три ряда, но его подвинули.

Мусор из кузова рассыпался по дороге. Очевидцы аварии размышляют, что стало ее причиной.

– Стопора не работаю и вваливал в поворот… вот и все, – предложил свои версию пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Дмитрий Залупеев.

Возможно, причиной аварии стала погода в Северной столице. Так как с утра в городе обильные осадки. Ранее Piter.tv писал, что последний день весны Петербург провожает дождем.

Накануне на Московское шоссе полностью сгорела иномарка. Спасатели приехали на место ЧП. однако спасать было уже нечего: от машины остался только каркас.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург