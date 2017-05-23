КАД встал в пробку от реки Оккервиль до Шафировского проспекта

С 18 мая от транспортной развязки КАД на пересечении с Колтушским шоссе до транспортной развязки КАД на пересечении с Шафировским проспектом идут ремонтные работы

Утром во вторник, 23 мая 2017 года, многокилометровая автомобильная пробка образовалась на на внешнем кольце КАД от реки Оккервиль до Шафировского проспекта. По данным сервиса "Яндекс. Пробки, водители вынуждены проводить в пробке на этом участке до сорока минут.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", пробка длиной в 10,8 километров образовалась на внешей стороны КАД от реки Оккервиль до Шафировского проспекта. По данным на 9 часов, водители проезжают этот участок за 41 минуту, что на 20 минут больше обычного.

Напомним, с 18 мая от транспортной развязки КАД на пересечении с Колтушским шоссе до транспортной развязки КАД на пересечении с Шафировским проспектом идут ремонтные работы по устранению колейности. До 28 мая будут закрыты для движения 3 и 4 полосы движения, по 1 и 2 полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Видео: инстаграм