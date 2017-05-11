КАД в южной части города закрыт наполовину

Из четырех полос автомобильного движения работают две

В Петербурге вновь изменились условия автомобильного движения на одной из важных автодорог – в южной части КАД. Как стало известно, с 11 числа и до конца мая будет ограничено движение на участке внутреннего кольца КАД с 65-го по 80-й км, между развязками с Московским и Таллинским шоссе, – перекрыты две полосы из четырех возможных.

Причина ограничений – ликвидация колейности. Генеральный подрядчик: ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

Работы начались в четверг, 11 мая, и завершатся, как планируется, 30 мая. В связи с этим закрыты для движения первая и вторая полосы, на третьей и четвёртой действует ограничение скоростного режима до 50 км/час.

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