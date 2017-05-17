Пробка сковала восточную часть КАД в среду утром

Ремонт дорожного полотна и мелкие аварии снова собрали затор на кольцевой автодороге в ее восточной части.

Ремонт на КАД продолжает вносить коррективы в планы автомобилистов. Утром в среду, 15 мая, на внешнем кольце собралась пробка длинной более семи километров. По подсчетам "Яндекс.Пробки" уже около восьми утра этот участок занимал у автомобилей примерно 29 минут. Это на 20 минут дольше, чем обычно.

Сейчас затор сохраняется в районе пересечения КАД с проспектом Косыгина. Скорость потока в обе стороны тут составляет от 10 километров в час. Автовладельцы жаловались, что из-за проблем на КАД они сильно опоздали.

Кроме того утром были зафиксированы пробки на кольцевой автодороге от Колтушского шоссе до реки Оккервиль, а также от Рябовского шоссе до Колтушского.

Пробка в восточной части КАД постепенно входит в привычку у водителей Северной столицы. Заторы на узкой части собираются с начала недели. А дело в ремонте дорожного покрытия и мелких аварий, которые еще больше сужают движение. Например, вчера Рiter.tv сообщал, что из-за аварий на КАД второй день собираются многокилометровые пробки.

Фото: Яндекс.Карты

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