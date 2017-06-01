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Из-за кортежей ПМЭФ на КАД многокилометровая пробка

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Автомобилисты жалуются вечером в четверг, 1 июня, что перекрыто движение на КАД перед Московским шоссе, а также несколько въездов на кольцевую.

Вечером в четверг, 1 июня, на кольцевой автодороге собралась многокилометровая пробка. В самый пик ее длинна составляла более восьми километров. Автовладельцы сообщают, что сотрудники ГИБДД перекрыли движение на внутреннем кольце перед Московским шоссе. Также были закрыты въезды на КАД с Московского, Витебского и Пулковского шоссе.

Из-за кортежей ПМЭФ на КАД многокилометровая пробка

Судя по всему причиной перекрытия стали кортежи гостей Петербургского международного экономического форума.

К 18.30 затор на участке КАД начал рассасываться. Как говорят сами участники пробки, мимо них проехал кортеж, и движение открыли. Правда, быстро вырваться с КАД удалось тем, кто стоял в первых рядах. Тем же, кто встрял в пробку позже, еще предстоит неспешно проехать весь загруженный участок.

Из-за кортежей ПМЭФ на КАД многокилометровая пробка

Фото: скриншоты Яндекс.Карты

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Теги: кад , кортеж , новости спб , пмэф , пробка на кад
Категории: Новости СПб

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