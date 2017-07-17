Извращенец заманил школьницу к себе в квартиру и пытался изнасиловать

12-летняя девочка, пострадавшая от рук насильника, рассказала о случившемся матери

В Петербурге ищут преступника, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю школьницу, которая едва вошла в переходный возраст. Как сообщается, инцидент произошел ранним вечером воскресенья, 16 июля, в доме на набережной Обводного канала.

47-летняя женщина, приезжая из Средней Азии, обратилась в полицию с рассказом о том, что 16 июля некий мучжина обманом заманил 12-летнюю школьницу к себе в квартиру, и там совершил над ней то, что в уголовной практике называется "насильственными действиями сексуального характера". После этого мужчина ушел из квартиры, оставив девочку там одну. Школьница нашла в себе силы рассказать о случившемся матери.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, после совершенного преступления насильник дома больше не показывался. Сейчас его ищет полиция. По факту инцидента проводится проверка.

Видео: архив