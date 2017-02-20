Решительные москвички дали отпор извращенцу в лифте

Дважды маньяк-неудачник попытался изнасиловать своих жертв, однако дамы оказались проворнее и смогли вырваться из лап развратника.

В День всех влюбленных, 14 февраля, 29-летний извращенец попытался изнасиловать в лифте жилого дома в Москве 16-летнюю девушку и 40-летнюю женщину. Однако дамочки дали решительный отпор маньяку и смогли убежать из злосчастного места.

Предположительно, некий мужчина напал на молодую девушку. Он угрожал своей жертве ножом и намеривался изнасиловать, однако девушке удалось противостоять маньяку, и она ухитрилась сбежать. В этот же день горе-извращенец напал на 40-летнюю женщину, которая также поставила злоумышленника на место и смогла вырваться из лап насильника.

В данный момент мужчину задержали. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, выясняются детали происшествия.

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