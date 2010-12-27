Извращенец обокрал и изнасиловал 17-летнюю школьницу

На Петроградке девушка выпивала с приятелем, который оставил ее без чести и смартфона

Ранним утром вторника, 27 июня 2017 года, женщина привела в полицию свою дочку. Школьница рассказала о том, что ночью ее изнасиловал и обокрал знакомый.

Девочка сообщила, что в ночь на вторник во дворе одного из домов по Колпинской улице в Петроградском районе выпивала с неблизким знакомым. В какой-то момент собутыльник утратил адекватность. Он силой заставил девушку вступить с ним в сексуальную связь, а затем отнял у нее смартфон и покинул место преступления.

Возбуждены уголовные дела о принуждении к действиям сексуального характера и грабеже. Ведется розыск подозреваемого, возраст которого потерпевшая обозначила как 22-25 лет.

Видео: архив