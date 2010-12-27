Извращенец из Петербурга три дня держал в плену и насиловал свою знакомую

В Петербурге будут судить насильника-рецидивиста. Немолодой мужчина трое суток держал в плену девушку, где избивал и насиловал несчастную.

В Петербурге задержан 48-летний мужчина по подозрению в чудовищном преступлении. Как пишет "Фонтанка", он держал в плену в своей квартире 31-летнюю женщину трое суток. Все это время негодяй, ранее судимый за изнасилование, избивал несчастную и вступал с ней в половые контакты. Разумеется, все происходило против воли петербурженки.

О ЧП стало известно 9 мая, когда в полицию обратилась мать пропавшей девушки. Она сообщила сотрудникам Росгвардии адрес, по которому дочка собиралась пойти в гости к своему знакомому. Там полиция и нашла потерпевшую. На звонок в дверь девушка ответила криком, и силовикам пришлось выломать дверь. Маньяк попытался дать отбой офицерам, но был задержан.

В ближайшее время мужчину ждут следствие и суд. Его жертва сейчас находится в больнице в состоянии шока со множественными травмами. Ранее Piter.TV писал, что медбрат-педофил надругался над малолетними девочками.