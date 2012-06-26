Извращенец из Петербурга дважды изнасиловал 14-летнюю девочку

В Петербурге будут судить 33-летнего мужчину. По версии следствия, взрослый преступник дважды вступал в половой контакт с несовершеннолетней.

В Петербурге еще одного взрослого мужчину подозревают в страшном преступлении против детства. Полиция задержала 33-летнего петербуржца, который якобы дважды вступил в половой контакт с одной и той же девочкой. Как пишет "Фонтанка", оба изнасилования произошли минувшим летом. Первый раз педофил встретился с 14-летней школьницей в салоне своего автомобиля. Тогда он припарковал машину на одной из улиц Красногвардейского района и совершил там "сексуальные действия иного характера" и "развратные действия". Судя по всему, ЧП случилось вечером или даже ночью, ведь никто из прохожих не заметил беспредела, творившегося в салоне. После мучитель и жертва встретились в квартире на улице Нахимова, где весь кошмар повторился еще один раз. Подробности этих чудовищных моментов не сообщаются. Однако формулировки следствия дают понять, что традиционного полового акта между взрослым и ребенком все-таки не было.

Улица Нахимова. Где-то здесь и произошло страшное преступление

Пока что непонятно, почему девочка согласилась на еще одну встречу с подозреваемым: возможно, имел место шантаж или более хитрые методы совращения малолетней. Однако вскоре родители школьницы донесли на ее "знакомого" в полицию. Истину в этой спорной и страшной истории установят следствие и суд. В данный момент следствие до сих пор не сформулировало обвинение в адрес подозреваемого.

Ранее мы писали, что настырный педофил пытался развратить второклассницу в Кронштадте

Фото: Piter.TV