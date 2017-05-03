Извращенец без штанов подкараулил школьницу в лифте

Неизвестный мужчина ехал с девочкой-подростком в лифте и мастурбировал при ней

В Красносельском районе Петербурга разыскивают молодого мужчину, который подкараулил школьницу-девятиклассницу в лифте и принялся мастурбировать на ее глазах. Как стало известно, инцидент произошел накануне среди бела дня: около трех часов 2 мая в лифте дома №13 по улице Маршала Захарова.

По предварительным данным, школьница описала извращенца, который поджидал ее со спущенными штанами в лифте, как молодого мужчину лет 30-35 на вид, европеоидной наружности, в темно-синей куртке и темных джинсах, с матерчатой сумкой через плечо.

Сообщается, что девушка-подросток проехала в компании мастурбировавшего мужчины несколько этажей. Сложно представить, сколько ужаса она успела пережить за эти несколько минут.

Школьница обратилась в полицию. Проводится проверка, эксгибициониста разыскивают.

Видео: архив