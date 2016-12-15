Видео: Известный российский видеоблогер Илья Мэддисон сбежал из страны из-за угроз ИГ

Исламисты объявили охоту на блогера, стримера и комика Илью Давыдова (Maddyson), который был одним из пионеров первой волны видеоблогов в России. Причиной стала шутка про Коран, которую он рассказал на стэндапе ещё в 2012 году, когда никто ничего запретного не углядел

Как стало известно вчера, в субботу, 21 января 2017 года, Илья Давыдов поспешно покинул территорию Российской Федерации из-за агрессивной травли, которую организовали сторонники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

По словам коллеги Мэддисона по видеоблогам, неизвестные угрожали комику в соцсетях и ломились в дверь квартиры его родителей. В результате блогер удалил все профайлы и страницы на платформах Twitter и Instagram, покинул город Владимир, в котором находился, а вскоре и уехал из России. На вопрос о том, почему Илья не обратился в полицию, последовал ответ о том, что комик остерегался заведения на него дела из-за оскорбления чувств верующих.





Масла в огонь подлил даже сам помощник депутата Государственной думы России Булач Чанкалаев, который призывает найти Мэддисона и заставить принести публичные извинения перед всеми мусульманами.

Источник сообщил, что в ближайшее время Мэддисон планирует выложить в сеть видеообращение с разъяснением ситуации, как только прибудет в безопасное место.

Ранее на одном из каналов сторонников "Исламского государства" в Telegram появился призыв найти и наказать Мэддисона. Поводом для возмущения стало видео выступления блогера, в котором он рассказывает историю о походе в туалет с Кораном. По словам комика, он был вынужден в конечном итоге воспользоваться носком. После ключевого поворота в шутке, Илья достал "тот самый носок" и положил его поверх книги, выдаваемой за Коран. На самом деле данное печатное издание являлось Библией.



Редакция Piter.TV публикует обрезанную и цензурированную версию выступления комика Ильи Мэддисона от 2012 года. Видео публикуется исключительно ради информативной цели.



Видео: YouTube, Maddyson

