Видео: Известный российский видеоблогер Илья Мэддисон сбежал из страны из-за угроз ИГ

Как стало известно вчера, в субботу, 21 января 2017 года, Илья Давыдов поспешно покинул территорию Российской Федерации из-за агрессивной травли, которую организовали сторонники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
По словам коллеги Мэддисона по видеоблогам, неизвестные угрожали комику в соцсетях и ломились в дверь квартиры его родителей. В результате блогер удалил все профайлы и страницы на платформах Twitter и Instagram, покинул город Владимир, в котором находился, а вскоре и уехал из России. На вопрос о том, почему Илья не обратился в полицию, последовал ответ о том, что комик остерегался заведения на него дела из-за оскорбления чувств верующих.
Масла в огонь подлил даже сам помощник депутата Государственной думы России Булач Чанкалаев, который призывает найти Мэддисона и заставить принести публичные извинения перед всеми мусульманами.
Источник сообщил, что в ближайшее время Мэддисон планирует выложить в сеть видеообращение с разъяснением ситуации, как только прибудет в безопасное место.
Ранее на одном из каналов сторонников "Исламского государства" в Telegram появился призыв найти и наказать Мэддисона. Поводом для возмущения стало видео выступления блогера, в котором он рассказывает историю о походе в туалет с Кораном. По словам комика, он был вынужден в конечном итоге воспользоваться носком. После ключевого поворота в шутке, Илья достал "тот самый носок" и положил его поверх книги, выдаваемой за Коран. На самом деле данное печатное издание являлось Библией.
Редакция Piter.TV публикует обрезанную и цензурированную версию выступления комика Ильи Мэддисона от 2012 года. Видео публикуется исключительно ради информативной цели.
Видео: YouTube, Maddyson
Редакция Piter.TV публикует обрезанную и цензурированную версию выступления комика Ильи Мэддисона от 2012 года. Видео публикуется исключительно ради информативной цели.
Видео: YouTube, Maddyson
Мудисон, конечно, дурачок. Но и прицепившиеся к нему из-за древней шутки воины "халифата" крайне по идиотски выглядят.