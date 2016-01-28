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Известный пластический хирург рассказал об операциях Аллы Пугачевой
Сегодня, 23:28
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Sheker
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Известный пластический хирург рассказал об операциях Аллы Пугачевой

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Эксперт в области пластической хирургии посчитал возможные пластические операции Аллы Пугачевой

 Знаменитый пластический хирург, кандидат медицинских наук Илья Кисляков изучил снимки Аллы Пугачевой, сделанные в разные годы, и предположительно посчитал возможные пластические операции звезды эстрады. Внешность Примадонны уже не первое десятилетие не дает покоя поклонникам и завистникам. 

По мнению пластического хирурга, певицв делала фронтотемпоральный лифтинг, несколько операций на веках,  а также круговую подтяжку лица. Кроме того, по словам Кислякова, Примадонна прибегала к введению филлеров, лифтингу средней зоны и другим методам.

 

 

 

 

Фото:
Instagram: allasuperstar

Теги: алла пугачева
Категории: Новости шоу-бизнеса Культура Лента новостей

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