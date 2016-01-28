Известный пластический хирург рассказал об операциях Аллы Пугачевой

Эксперт в области пластической хирургии посчитал возможные пластические операции Аллы Пугачевой

Знаменитый пластический хирург, кандидат медицинских наук Илья Кисляков изучил снимки Аллы Пугачевой, сделанные в разные годы, и предположительно посчитал возможные пластические операции звезды эстрады. Внешность Примадонны уже не первое десятилетие не дает покоя поклонникам и завистникам.

По мнению пластического хирурга, певицв делала фронтотемпоральный лифтинг, несколько операций на веках, а также круговую подтяжку лица. Кроме того, по словам Кислякова, Примадонна прибегала к введению филлеров, лифтингу средней зоны и другим методам.

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