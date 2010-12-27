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Израиль подверг критике соглашение РФ и США по перемирию на юге Сирии
Сегодня, 0:40
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Sheker
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Израиль подверг критике соглашение РФ и США по перемирию на юге Сирии

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Израильский премьер-министр Нетаньяху выступает против соглашения о перемирии в Сирии, которого достигли США и РФ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль выступает против соглашения России и США по перемирию на юго-западе Сирии из-за укрепления позиций Ирана в регионе. 

Негативная реакция главы израильского правительства может быть вызвана тем фактом, что соглашение между США и РФ не подразумевает противодействия закреплению сил Ирана на территории Сирии. Израильская сторона убеждена, что такая расстановка сил значительно изменит сегодняшнее военно-политическое положение в Сирии.

Ранее Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки договорились о перемирии на юге Сирийской республики. Президент США Дональд Трамп назвал эту договоренность «важным примером успеха» взаимоотношений двух стран. 

 

 

 

 

 

Фото: wikipedia.org

 

 

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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