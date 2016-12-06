Изгнанный из суда "Рыжий Тарзан" Дацик уехал в “Кресты”

Петроградский суд поздно вечером 17 января отказался выпускать на свободу Вячеслава Дацика

Днем во вторник, 17 января 2017 года, в суде слушалось дело о продлении ареста Вячеславу Дацику, более известному как "Рыжий Тарзан". Как стало известно, Дацику продлили арест, но сам он об этом не узнал, равно как и его мать: Тарзана удалили с заседания за нарушение порядка, а матери пришлось вызывать скорую помощь.

При этом петроградский суд поздно вечером 17 января отказался выпускать на свободу Вячеслава Дацика. Арест ему продлили.

Напомним, дело было возбуждено после "набегов" на публичный дом в Петербурге, когда Тарзана обвинили в похищении имущества секс-работниц.

Видео: из архива