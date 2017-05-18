Издевательство семьи над собственной собакой попало на видео

Камера видеонаблюдения засняла жестокое обращение с животным, хозяев ищет полиция

В Петербурге разыскивают жестоких хозяев, которые на парковке у торгового центра издевались над собственной собакой. Жестокое обращение с домашним питомцем попало в объектив камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовали в группе Приморского района в соцсети.

По предварительным данным, заинтересовавший полицию инцидент произошел поздним вечером 15 мая 2017 года на парковке гипермаркета, расположенного на Парашютной улице. На записи видно, как как мужчина с продуктовой тележкой, в которой сидела собака, несколько раз раскрутил тележку с животным и отпустил. В результате тележка врезалась в поребрик и опрокинулась. Мужчина несколько раз давил животное, а потом избил руками.

Примечательно, что с мужчиной была женщина с детской коляской – предположительно, его жена. Неизвестно, поддерживала ли она действия мужчины, или сочла за лучшее не вмешиваться и поберечь себя и ребенка.

Так или иначе, спустя сутки пару задержали спустя сутки в магазине в Приморском районе, причем мужчина пытался оказать сопротивление. Горожане, которые задерживали предполагаемого живодера, вызвали полицию. Мужчину отправили в отделение полиции, где выяснилось, что у него имеется судимость – за кражу.

Сообщается, что у отделения полиции собралось около 40 человек, желающих написать коллективную жалобу на живодера. Жена задержанного после инцидента отправилась домой, а собаку забрала одна из подписчиц группы. Она же съездила с собакой в ветклинику и сняла побои.

У собаки породы кане-корсо диагностированы "единичные свежие раны", а также множественные шрамы на голове и теле.

Видео: vk.com