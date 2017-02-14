Избиение двух девушек на Брестском бульваре попало на видео

В Петербурге молодой мужчина напал на пару знакомых женщин.

В минувшее воскресенье, 12 февраля, в Петербурге неизвестный мужчина глубокой ночью напал на двоих девушек. ЧП произошло на Брестском бульваре во дворе дома № 11. Момент нападения попал на видео ближайшей камеры наблюдения над парадной. Его залили в социальные сети анонимные свидетели происшествия. По их словам, на молодых женщин набросился бывшей муж одной из них.

Нападение состоялось примерно в 0.30, когда девушки пытались зайти в парадную. Мужчина выскочил, схватил бывшую супругу за руку и начал трясти ее. В какой-то момент несчастная блондинка оказалась на холодной земле. По словам очевидцев, он наносил удары экс-возлюбленной до тех пор, пока ее подруга не привела подмогу. Тогда хулиган скрылся в неизвестном направлении.

Что стоит за этим нападением, пока что непонятно. Судя по всему, речь идет о личной неприязни между двумя бывшими супругами. По словам авторов видео, у них есть общий ребенок, который вполне мог стать "яблоком раздора".

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