Добрый поступок: в Новороссийске молодой парень спас дельфина

В Лазаревском районе из-за землетрясения детеныша дельфина отбросило на мель. Местный житель не побоялся холодной воды и бросился на помощь к животному.

В минувшее воскресенье, 30 апреля, на Кубани произошел подземный толчок в 4 балла. Вероятно, из-за данного инцидента детеныш дельфина оказался рядом с берегом в бухте Новороссийска. Заметив животное на мели, местный житель поспешил к пострадавшему. В это время, очевидцы происшествия вызвали спасателей, а пока те не приехали, мужчина оказывал первую помощь дельфиненку.

К счастью, специалисты подоспели вовремя. Отважный молодой человек передал им малыша, которого осмотрели и отвезли подальше от берега и острых камней, после чего выпустили в море.

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Фото: инстаграм, tipichkrd