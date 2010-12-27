Из-за закрытия "Сенной площади" на "Достоевской" образовалась давка

Очевидцы сообщают об аномальном скоплении людей на платформе станции метро "Достоевская".

На "оранжевой ветке" петербургского метро наблюдаются транспортный коллапс. Очевидцы сообщают о задержке в движении поездов. Кроме того, как минимум, на одной из станций линии образовалась давка. Очевидцы пишут, что платформа "Достоевской" едва вмещает пассажиров. Люди не знают, что делать и стараются двигаться на выход к эскалаторам. В Сети уже появились фотодоказательства непростой ситуации в петербургском метрополитене.

Судя по всему, происходящее связано с временным закрытием станции метро "Сенная площадь". Ранее Piter.TV писал, что станция метро "Сенная площадь" закрыта на вход, рядом дежурят пожарные и полиция. По данным из социальных сетей, объект закрыли после анонимного звонка телефонного осведомителя.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург