Из-за усиления ветра петербургские энергетики перешли на круглосуточный режим работы

На круглосуточном дежурстве находятся более ста бригад "Ленэнерго"

В связи с неблагоприятными погодными условиями (в Петербурге и Ленобласти усиливается ветер, возможны осадки) специалисты из "Ленэнерго" частично перешли на особый режим работы – на круглосуточной вахте сейчас сидит около сотни бригад энергетиков.

Напомним, в пятницу в Петербурге и Ленобласти ожидается существенное усиление западного, северо-западного ветра в порывах до 15–20 м/с., а также осадки – преимущественно в виде дождя.

Для сравнения, скорость ветра в начале недели в Москве, где разрушительный ураган унес жизни 16 человек, и пострадали еще около полутора сотен, достигала 22 метров в секунду и более.

В связи с угрозой чрезвычайной ситуации МЧС со своей стороны напоминает о мерах безопасности для горожан: рекомендовано убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закрыть окна. Машины следует поставить в гараж, при его отсутствии — парковаться вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

При нахождении на улице необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегайть деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Видео: архив youtube