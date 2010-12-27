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Из-за учений в Приморском парке Победы в метро возникла давка
Сегодня, 18:32
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Butenko
113

Из-за учений в Приморском парке Победы в метро возникла давка

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На станции метро "Крестовский остров" возникла давка из-за учений в Приморском парке Победы.

Петербуржцы сообщают о давке в метро на станции "Крестовский остров". По предварительным данным, она связана с антитеррористическими учениями в Приморском парке Победы. Ранее Piter.TV сообщал, что в Приморском парке Победы проходят антитеррористические учения под эгидой НАК. Простых посетителей парка срочно эвакуируют из общественного места, многие из них до сих пор не поняли, что все происходит в игровом режиме. Напуганные горожане стремятся на ближайшую станцию метро, где и образуются заторы из людей на эскалаторах и платформе.

В качестве подтверждения напряженной ситуации в городской подземке, люди скидывают в Интернет фотографии. На них можно разглядеть вагоны, набитые до отказа пассажирами. Кроме того, многие очевидцы отмечают общую нервозность толпы: видимо, антитеррористические учения все-таки напугали петербуржцев.  

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: новости петербурга , новости спб , приморский парк победы , учения петербург
Категории: Новости СПб Происшествия

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