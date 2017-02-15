На Литейном седан намотало на столб после ДТП: собралась пробка

Рано утром на Литейном проспекте произошла авария. В результате один из автомобилей врезался в столб, а дорогу усыпало деталями. Из-за работ экстренных служб в центре города собралась пробка.

Рано утром в среду, 15 февраля, около дома 1 на Литейном проспекте произошло серьезное ДТП. На полупустой дороге не смогли разъехаться Skoda Yeti и Citroen С4. По предварительной информации, первая иномарка врезалась во вторую. От удара Citroen отбросило в сторону столба. Двигаясь по инерции автомобиль прокрутился вокруг препятствия.

В УГИБДД данные об аварии пока уточняют. На месте работали представители всех экстренных служб: спасатели, дорожные полицейские и врачи.

Очевидцы называют последствия аварии жуткими. Skoda немного помяло. А вот второму участнику ДТП повезло меньше: его кузов разорвало, а детали усыпали проезжую часть и тротуар. Свидетели сообщают, что обошлось без погибших. Но точной информации о пострадавших пока нет. Подробности аварии выясняются.

Авария собрала огромную пробку прямо в центре города. Водители жалуются на заторы на Литейном мосту. Рано утром она была всего два километра в час. Но сейчас ситуация налаживается, и пробка рассосалась.

Ранее мы писали, что на трассе "Сортавала" из перевернувшегося грузовика высыпалось 45 тонн песка.

Фото: ВКонаткте / ДТП и Чп Санкт-Петербург