На Митрофаньевском шоссе ограничат и закроют движение с 13 июля из-за ремонта

ГАТИ сообщает, что в июле на Митрофаньевском шоссе начнется ремонт проезжей части и тротуаров. Из-за этого движение на дороге ограничат, а позже перекроют.

И снова ограничения движения в Северной столице. На этот раз из-за ремонта проезжей части и тротуаров закроют Митрофаньевское шоссе. Ограничения начнут действовать уже с четверга, 13 июля.

Как сообщают в Государственной административно-технической инспекции, с 13 по 19 июля будет ограничено движение шоссе от Малой Митрофаньевской улицы до Рощинской. Проехать будет трудно в том числе и по перекресткам Митрофаньевского с Малой Митрофаньевской и Старообрядческой улицами.

С 31 июля по 5 августа движение закроют на Старообрядческой улице в створе Митрофаньевского шоссе. Еще на один день, 2 августа, полностью закроют движение по Малой Митрофаньевской улице в створе с шоссе.

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