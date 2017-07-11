На Митрофаньевском шоссе ограничат и закроют движение с 13 июля из-за ремонта

И снова ограничения движения в Северной столице. На этот раз из-за ремонта проезжей части и тротуаров закроют Митрофаньевское шоссе. Ограничения начнут действовать уже с четверга, 13 июля.
Как сообщают в Государственной административно-технической инспекции, с 13 по 19 июля будет ограничено движение шоссе от Малой Митрофаньевской улицы до Рощинской. Проехать будет трудно в том числе и по перекресткам Митрофаньевского с Малой Митрофаньевской и Старообрядческой улицами.
С 31 июля по 5 августа движение закроют на Старообрядческой улице в створе Митрофаньевского шоссе. Еще на один день, 2 августа, полностью закроют движение по Малой Митрофаньевской улице в створе с шоссе.
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