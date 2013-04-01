Из-за припаркованных машин службы МЧС еле подобрались к полыхающей машине в Липецке

Очевидец снял на видео горящее авто во дворе

Сегодня ночью, 21 декабря, в одном из дворов Липецка загорелся автомобиль "Вольво".

Пользователь сети ВКонтакте Валерий Белый из окна своей квартиры снял на видео данное происшествие и опубликовал в сети. Пламя било на несколько метров вверх, и огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль "Шкода". Из-за плотно припаркованных машин на узкой дороге службы МЧС не могли подобраться к очагу возгорания. Спасателям пришлось разворачиваться и подъезжать с другой стороны. Сотрудники МЧС, когда смогли подобраться, быстро локализовали пожар.

У "Шкоды" пострадали только фары, а вот у "Вольво" полностью выгорел моторный отсек и часть салона.

Видео: ВК/Валерий Белый