На улице Турку троих человек эвакуировали из-за пожара на балконе

Пожар охватил трехкомнатную квартиру в доме на улице Турку. Из-за этого пришлось эвакуировать троих человек.

В пятницу, 20 января, во Фрунзенском районе произошел пожар в частной квартире. Около 14.17 в ГУ МЧС сообщили о возгорании в доме 19, корпус 1 на улице Турку. Прибывшие на место спасатели определили, что огонь охватил трехкомнатную квартиру.

В одной из комнат и на балконе полыхала обстановка. Всего площадь пожара составила 13 квадратных метров. Из-а этого решили эвакуировать троих человек.

На места работали четыре пожарных расчета. Ликвидация пожара заняла какое-то время и полностью его потушили в 15.36. Информации о пострадавших не поступало.

Сегодня ночью на Верейской неизвестные подожгли иномарку горящей тряпкой. По словам владельца пострадавшей машины, от серьезного уничтожения автомобиль спас проезжающий мимо водитель. Он своим огнетушителем мешал распространению огня. Подоспевшие пожарные полностью потушили пожар.