Из-за первомайского шествия в центре Петербурга собрались пробки

Несмотря на предупреждения о перекрытии дорог в центре Северной столицы, многие автомобилисты все равно поехали по привычным маршрутам. В результате собрались первомайские заторы.

Проблемы в центре Петербурга в понедельник, 1 мая, начались около одиннадцати утра. Тогда сотрудники ГИБДД стали перекрывать не только движение по Невскому проспекте, но и на его пересечениях. Если за полчаса до этого машины свободно двигались по Литейному проспекту, набережной Фонтанки и Садовой улицы, то позже все закрыли.

Причиной первомайских заторов стало торжественное шествие в честь Праздника весны и труда. Колонная формировалась около площади Восстания.

Несмотря на то, что во всем городе, по оценке "Яндекс.Карт", всего лишь двухбальные пробки, в центре есть улицы, которые стоят в серьезных заторах. На Невском все стоит от улицы Профессора Ивашенцова до Полтавской и от канала Грибоедова. Затормозилась и Садовая. тут скорость потока всего 15 километров в час.

Фото: Яндекс.Карты