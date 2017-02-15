Часть водителей отказались от поездок по ЗСД после введения новых тарифов

Западный скоростной диаметр потерял около 10% трафика после введения новых тарифов оплаты. В частности на 2% уменьшилось число машин с транспондерами.

Новые тарифы на ЗСД повлияли на трафик дороги. С 4 февраля количество автомобилей, проезжающих по диаметру, сократилось на 10%. В основном от проезда по трассе отказались автовладельцы, оплачивающие проезд наличными. При этом машин с транспондерами стало меньше всего на 2%.

До февраля по дороге проезжало 230 тысяч машин в сутки, а в некоторые дни до 240 тысяч. Однако после введения новых тарифов 4 февраля, за сутки по дороге проезжают 207 тысяч автомобилей.

В пресс-службе ЗСД рассказали "Фонтанке", что не испугались снижения транспортного потока. К прежним цифрам трасса вернется через два-три месяца. Кроме того, у автовладельцев набирает популярность транспондеры. Их активно скупают: за день до тысячи штук. При том что раньше приобретали по 200-300 приборов. Это связано с тем, что для владельцев этими приборами ввели гибкую систему оплаты: от точки до точки, а не по зонам.

С начала февраля стал платным центральный участок ЗСД. В связи с этим изменились тарифы оплаты проезда по дороге. Все полотно поделили на пять зон, за проезд каждой из них нужно отдать 60 рублей.

Видео: Instagram / olenkaosnach