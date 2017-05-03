Из-за неисправности в Петербург на 2 часа опаздывают поезда из Москвы

Причиной стала техническая неисправность контактной сети на перегоне Любань – Торфяное

Прибытие как минимум двух поездов в Петербург задерживается примерно на два часа. Как стало известно, связано это с технической неисправностью контактной сети, возникшей на перегоне "Торфяное – Любань".

По предварительным данным, поезд №26 должен был прибыть в Санкт-Петербург из Москвы в 6.27 утра, а поезд №6 – в 6.47; при этом фактически оба поезда прибудут на два часа позже. Один из поездов уже отправлен в направлении Петербурга, другой (на момент публикации материала) все еще стоял в Торфяном.

Кроме того, из-за аварии на контактной сети произошел сбой в расписании пригородных поездов. Множество пассажиров не дождались своих электричек.

Видео: архив