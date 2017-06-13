Из-за лопнувшего колеса под Иркутском погибли водитель и пассажир, еще два человека пострадали

Жуткая авария произошла 11 июня на трассе "Байкал" в Черемховском районе.
По предварительным данным, у автомобиля "Тойота" во время движения лопнуло и взорвалось колесо. В результате чего автомобиль потерял управление и улетел далеко за пределы проезжей части, где перевернулся.
В результате аварии водитель иномарки погиб на месте аварии, а трех пассажиров госпитализировали в больницу с травмами различной тяжести. Позднее поступила информация, что в больнице скончался 57-летний пассажир, отец погибшего водителя.
Видео: ВК, ДТП 38RUS Иркутск
Фото: ВК, МО МВД РФ "Черемховский"