В Петербурге перекроют множество улиц из-за крестного хода

В Петербурге 14 июня пройдет крестный ход, из-за которого перекроют ряд улиц.

В Петербурге 14 июня будут введены ограничения движения транспортного средства из-за крестного хода. Мероприятие посвящено памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского.

14 июня с 8:00 до 14:00 движение транспортных средств будет ограничено по Иоанновскому и Вяземскому переулкам.

С 12:00 до 16:00 запрещены будут остановки на Коммунистической улице.

С 16:00 до 17:00 перекроют движение по Советскому мосту, Советской улице от улицы Рошаля до проспекта Ленина и Коммунистической улице.

С 16:30 до 17:00 закроют движение по Владимирской улице, проспекту Ленина от Владимирской улицы до Советской улицы.