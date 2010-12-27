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В Петербурге перекроют множество улиц из-за крестного хода
Сегодня, 12:52
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Shdaria
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В Петербурге перекроют множество улиц из-за крестного хода

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В Петербурге 14 июня пройдет крестный ход, из-за которого перекроют ряд улиц.

 В Петербурге 14 июня будут введены ограничения движения транспортного средства из-за крестного хода. Мероприятие посвящено памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

14 июня с 8:00 до 14:00 движение транспортных средств будет ограничено по Иоанновскому и Вяземскому переулкам.

С 12:00 до 16:00 запрещены будут остановки на Коммунистической улице.

С 16:00 до 17:00 перекроют движение по Советскому мосту, Советской улице от улицы Рошаля до проспекта Ленина и Коммунистической улице. 

С 16:30 до 17:00 закроют движение по Владимирской улице, проспекту Ленина от Владимирской улицы до Советской улицы.
Теги: крестный ход в петерубрге , ограничение движения , петербург , петербург новости
Категории: Новости СПб Лента новостей

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