В Петербурге из-за испытаний теплосетей затопило проезжую часть кипятком

В Петербурге теплосети не выдерживают испытания. Аллею Поликарпова затопило кипятком.

В Приморском районе петербурга теплосети не прошли испытание. Из-под асфальта разливается кипяток прямо на проезжую часть.

Как стало известно, лопнула труба диаметром в 700 мм на углу аллеи Поликарпова и Серебристого бульвара. Вода затекает под припаркованные автомобили, пешеходную и проезжую часть. На место происшествия прибыла бригада, которая занимается остановкой воды из-под асфальта и уборкой дороги.

На предприятии объясняют, что прорыв – это следствие гидравлических испытаний в Коломяжской котельной. Поэтому аварии подобного вида практически неизбежны. Плановые отключения горячей воды на время проверки затронули жителей 600 зданий.

Фото: "Вконтакте" группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург