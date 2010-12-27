Из-за холодной весны с жителей Ленобласти будут брать деньги

В ЖКХ Ленобласти предрекают о появлении 13 квитанции. Из-за большего потребления газа котельными в 2017 году.

Известно, что общее потребление газа котельными Ленобласти за весь отопительный период-2017 по сравнению с прошлым выросло на 7%. Таким образом, в прошлом апреле котельные Ленобласти потребили газа на полмиллиарда рублей. А в апреле 2017 года уже на 650 миллионов. В итоге расходы 2017 года вырасли на треть.

Причины роста затрат, специалисты называют аномальную весну. Так, в комитете ЖКХ заговорили о 13 квитанции для тех жителей, которые платят за тепло равными долями в течение всего года. Такое может случится, потому что за норматив были взяты объемы потребления 2016 года, которые пока очевидно ниже, чем в 2017-м.

Но все может поменяться, если весна все таки будет теплой и потребление теплоресурса окажется примерно одинаковым.