В Петербурге закроют ряд улиц из-за подготовки футбольной фан-зоны

В Петербурге очередное перекрытие транспортного движения. На этот раз из-за подготовки футбольной фан-зоны к Кубку конфедераций.

В Санкт-Петербурге готовят футбольную фан-зону к Кубку конфедераций-2017. В связи с этим целый месяц будет ограничено транспортное движение.

Известно, с 10 июня по 10 июля на наб. реки Мойки вводится одностороннее движение от наб. Лебяжьей канавки до Аптекарской ул., Конюшенном пер. от набережной реки Мойки до Конюшенной пл., Большой Конюшенной ул. на участке от Конюшенной пл. до Волынского пер.

Двустороннее движение вводится на Большой Конюшенной ул. в направлении от Волынского пер. до Шведского пер.

Ограничено движение на наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Чебоксарского пер.

Также, полностью будут закрыты Конюшенная пл.; Большая Конюшенная ул. от Шведского пер. до Конюшенной пл.; — Царицынский проезд; наб. канала Грибоедова от Конюшенной пл. до Чебоксарского пер.; наб. реки Мойки на участке от Марсова поля до Аптекарского пер.