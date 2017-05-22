Из-за бесхозного предмета закрыли станцию "Старая деревня"

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию метро "Старая деревня" закрыли на вход и выход.

Вечером в понедельник, 22 мая, закрыта станция метро "Старая деревня". Как сообщают представители подземки, причина в ьесхозном предмете. Вестибюль стал недоступен на вход и выход в 17.43. Поезда проезжают станцию без остановок. О закрытии станции по громкой связи объявляют на эскалаторах и переходах в метро.

ЧП на станции как раз совпало с началом вечернего час пика. Поэтому сейчас много пассажиров находятся в непростой ситуации: ждать открытия станции или пересаживаться на наземный транспорт. У горожан есть несколько путей: добираться до соседней станции (например до "Комендантского проспекта") или ждать открытия станции. Иногда их открывают быстро. Так как рядом со "Старой деревней" большой транспортный узел наземного транспорта, который развозит людей по Приморскому району, то и пассажиров там много.

Это уже не первое закрытие в подземке за сегодня. Ранее Piter.tv сообщал, что станцию "Ладожская" закрыли из-за бесхозного предмета в вестибюле. на проверку помещений станции ушло около полутора часов. Все это время пассажиры не могли уехать.

Видео: Youtube / panoptik1