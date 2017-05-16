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Из-за аварий на КАД второй день собираются многокилометровые пробки

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Кольцевая автодорога в Петербурге стоит утром вторника

На внешнем кольце в восточной части КАД Петербурга утром 16 мая образовалась 9-километровая пробка – это происходит второй день подряд. На внутреннем кольце затор длиной более 4 километров.

Напомним, на внешнем кольце КАД ремонт с закрытием двух полос идёт на участке между Колтушским шоссе и Шафировским проспектом, а на внутреннем – между Колтушским и Мурманским шоссе.

На улицах Северной столицы движение такое же плотное: загруженность на некоторое время достигла 7 баллов, хотя обычно в это время бывает максимум 6.

Видео: архив

Теги: авария , дтп , кад , массовая авария , петербург
Категории: Новости СПб ДТП

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