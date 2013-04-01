Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 19:33
0
Nutshell
34
Код вставки плеера

Из-за аварии в туннеле на Мурино встало движение на северо-восточном КАДе

0
 
 

Сегодня, 24 декабря на северо-востоке Петербурге оказался заблокированным единственный проезд из-за серьёзного ДТП

Как утверждают свидетели, в тоннеле под КАД, соединяющем улицу Мурино и Руставели, девушка на легковом автомобиле "подбила" маршрутное такси №298 на перестроении. Вследствие аварии произошёл крупный затор: проезд оказался просто невозможен.

В результате ДТП два транспортных средства развернулись таким образом, что полностью перегородили проезжую часть — все три полосы. Поток машин в направлении города замер и впоследствии собралась пробка. Согласно данным аналитического сервиса "Яндекс.Пробки", затруднения в движении наблюдались вплоть до Нового Девяткино.

К счастью, сообщений о пострадавших на пульт служб спасения не поступало.

Видео: Piter.TV
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
 
Теги: маршрутка 298 , подбили маршрутку , тоннель кад
Категории: ДТП Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5