Из-за аварии в туннеле на Мурино встало движение на северо-восточном КАДе

Сегодня, 24 декабря на северо-востоке Петербурге оказался заблокированным единственный проезд из-за серьёзного ДТП

Как утверждают свидетели, в тоннеле под КАД, соединяющем улицу Мурино и Руставели, девушка на легковом автомобиле "подбила" маршрутное такси №298 на перестроении. Вследствие аварии произошёл крупный затор: проезд оказался просто невозможен.

В результате ДТП два транспортных средства развернулись таким образом, что полностью перегородили проезжую часть — все три полосы. Поток машин в направлении города замер и впоследствии собралась пробка. Согласно данным аналитического сервиса "Яндекс.Пробки", затруднения в движении наблюдались вплоть до Нового Девяткино.

К счастью, сообщений о пострадавших на пульт служб спасения не поступало.



Видео: Piter.TV

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