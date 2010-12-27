Конюшенную площадь закроют с 17 мая из-за Кубка Конфедераций: схема объезда

Из-за организации Парка Кубка Конфедераций ФИФА 2017 закроют Конюшенную площадь. Участок проезжей части будет недоступен неделю.

Автомобилистам стоит быть аккуратными в центре города. Еще одну улицу перекроют из-за мероприятия. На этот раз для машин станет недоступна Конюшенная площадь. Также для транспорта закроют набережную канала Грибоедова от Ново-Конюшенного моста до Театрального моста.

Ограничения начнут действовать с полуночи среду, 17 мая, до полуночи вторника, 23 мая. На недоступном для автомобилей участке устроят Парк Кубка Конфедераций ФИФА 2017. Там будут проходит развлекательные мероприятия.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга приготовил для автомобилистов схему объезда.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга