В Петербурге у жестоких продавцов отобрали замученную сову-сипуху

Сотрудники комитета по природопользованию и Природоохранная прокуратура отобрала в госпитале птиц редкую сову-сипуху, которую там пытались продать.

В комитет по природопользованию поступила жалоба на госпиталь птиц "Зеленый попугай". В заведение пришли инспекторы ведомства и сотрудники Природоохранной прокуратуры. Во время рейда там была найдена сова-сипуха. Сотрудники госпиталя не смогли показать документов на животное. Кроме того, на его лапе отсутствовало кольцо.

Объявление о продаже птицы появилось в группе госпиталя еще в феврале. На снимках было видно, что сова в плохом состоянии. После изъятия инспекторами сипуху обследовали ветеринары. Хищник и правда оказался в плачевном состоянии.

Сипухи находятся под угрозой исчезновения и внесены в перечень животных, попадающих под конвенцию Cites о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Возбуждено административное дело, идет расследование.

Ранее комитет по природопользованию спас несколько крылатых хищников и енотов из рук предпринимателей, зарабатывающих на животных. В январе двух сов отобрали у бездушных фотографов около Исаакиевского собора.

Фото: Комитет по природопользованию