Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 13:18
0
Nutshell
0
Код вставки плеера

Из магазина на Большой Охте грабители вынесли через люк подвала товар на миллион рублей

0
 
 

Грабители решили поработать в праздники и наворовали чисто мужских товаров на 990 тысяч рублей из строительного магазина на улице Александра Ульянова, 10

Владельцы магазина в заявлении в полиции уверяют, что неизвестные похитили шлифовальные машины, перемешиватели, пилы, фрезеры, рубанки, пылеулавливающие аппараты, дрели, диски, а также пару защитных очков. Итого, по подсчётам владельцев магазина — 85 предметов, которые обошлись суммарной стоимостью в 990 тысяч рублей.

— Заявление в полицию о краже поступило 6 января около полуночи, — говорится в официальном заявлении пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. — А похитили предметы в период с 30 декабря 2016 года по 5 января 2017 года из подвального помещения магазина.
 
 Судя по датам, владельцы не очень-то торопились на объект и спокойно праздновали честно заслуженные выходные дни, а о беспорядке в магазине учредителям сообщило третье лицо.

На настоящий день по факту проводится проверка.

Видео: Piter.TV
Фото: quartsoft.com
Теги: большая охта , инструменты , миллион рублей , улица александра ульянова
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия Происшествия Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5