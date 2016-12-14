Из магазина на Большой Охте грабители вынесли через люк подвала товар на миллион рублей

Грабители решили поработать в праздники и наворовали чисто мужских товаров на 990 тысяч рублей из строительного магазина на улице Александра Ульянова, 10

Владельцы магазина в заявлении в полиции уверяют, что неизвестные похитили шлифовальные машины, перемешиватели, пилы, фрезеры, рубанки, пылеулавливающие аппараты, дрели, диски, а также пару защитных очков. Итого, по подсчётам владельцев магазина — 85 предметов, которые обошлись суммарной стоимостью в 990 тысяч рублей.

— Заявление в полицию о краже поступило 6 января около полуночи, — говорится в официальном заявлении пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. — А похитили предметы в период с 30 декабря 2016 года по 5 января 2017 года из подвального помещения магазина.

Судя по датам, владельцы не очень-то торопились на объект и спокойно праздновали честно заслуженные выходные дни, а о беспорядке в магазине учредителям сообщило третье лицо.



На настоящий день по факту проводится проверка.



Видео: Piter.TV

Фото: quartsoft.com