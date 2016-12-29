В Петербурге ловкие домушники вынесли из квартиры старушки имущества на 240 тысяч

Из дома пропали ноутбук, золотые украшения, наличные деньги и сертификат на предъявителя в размере 450 тысяч.

Пенсионерка из Красносельского района Петербурга стала жертвой грабителей. В ее квартиру в доме 7 на улице Пионерстроя проникли неизвестные. Ограбление произошло в период между восемью часами утра и тремя часами дня. Скорее всего, злоумышленники подобрали ключи к двери старушки.

После возвращения домой женщина заметила отсутствие ноутбука, золотых кольца и браслета, сберкнижки на ее имя и 130 тысяч наличными. Всего свои потери она оценила в 240 тысяч. Также грабители прихватили сертификат на предъявителя на 450 тысяч рублей. Обычно такие бумаг бывают именными. Так что воспользоваться ей без документов пострадавшей никто не сможет. Но возможны разные варианты.

Пострадавшая обратилась в полицию. Полиция устанавливает все подробности и хочет найти злоумышленников.

На прошлой неделе мы сообщали, что из коммуналки в Петербурге украли особо ценный пожарный шлем. Подозреваемого в краже достаточно быстро задержали. Эксперты оценили пропавшую вещицу и признали ее особую ценность.