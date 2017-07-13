Из квартиры на Варшавской улице изъяли двух детей

Двое детей, которые живут с родителями на Варшавской улице в Московском районе Петербурга, рассказали соседям, что не хотят идти домой, так как отчим их бьет, а мать пьет запоем. Местные жители вызвали полицию, и детей забрали из семьи.

13 июня в 29 отдел полиции позвонил житель дома 27/1 по Варшавской улице и сообщил, что два брата, 11 и 12 лет, отказываются идти домой. Мальчиков забрали во дворе дома и отвезли в детский реабилитационный центр имени Цимбалина. Там они будут находиться, пока правоохранители и органы опеки проводят проверку.

По предварительным данным, мальчики растут без отца. Мать родила их от двоих разных мужчин, выходцев из Средней Азии. Сейчас у матери детей новый сожитель, который плохо к ним относится.

Видео: архив