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Из квартиры на Варшавской улице изъяли двух детей

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Двое детей, которые живут с родителями на Варшавской улице в Московском районе Петербурга, рассказали соседям, что не хотят идти домой, так как отчим их бьет, а мать пьет запоем. Местные жители вызвали полицию, и детей забрали из семьи. 

13 июня в 29 отдел полиции позвонил житель дома 27/1 по Варшавской улице и сообщил, что два брата, 11 и 12 лет, отказываются идти домой. Мальчиков забрали во дворе дома и отвезли в детский реабилитационный центр имени Цимбалина. Там они будут находиться, пока правоохранители и органы опеки проводят проверку. 

По предварительным данным, мальчики растут без отца. Мать родила их от двоих разных мужчин, выходцев из Средней Азии. Сейчас у матери детей новый сожитель, который плохо к ним относится. 

Видео: архив

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Категории: Происшествия Новости СПб

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