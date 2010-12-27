Измученную сову без хвоста изъяли из контактного зоопарка в Петербурге

Сотрудники комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности рассказали об изъятии из контактного зоопарка неясыти.

Инспекторы по охране окружающей среды Комитета по природопользованию, Управления ветеринарии и представители природоохранной прокуратуры пришли с проверкой в контактный зоопарк, расположенный в торговом центре "Гранд Каньон". Специалисты изъяли там большую сову – неясыть. Хищница оказалась в плохом состоянии.

Как уточнили в пресс-службе комитета по природопользования, у птицы отсутствовало хвостовое оперение. Скорее всего, это произошло в результате неправильного ухода за совой. В отношении владельца зоопарка завели административное дело.

Это не первое спасение животных из зверинцев на этой неделе. Ранее Piter.tv сообщал. что кусачих енотов изъяли из контактного зоопарка в Петербурге. Семь зверей направили в карантин из-за подозрения на бешенство.

Фото: Комитет по природопользованию