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Из горящей квартиры на Седова эвакуировали пять человек

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Пожар в Невском районе Петербурга тушили по повышенному номеру

В четверг, 5 января 2017 года, в Невском районе Петербурга, на улице Седова горела трехкомнатная квартира. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в13.55.

 Первый наряд прибыл на место уже в 14.00, сразу же ранг пожара был повышен до 1-БИС. Для ликвидации пожара привлечены  от МЧС: 40 человек личного состава и 8 единиц техники. Через 25 минут возгорание было локализовано, а ранг - снят. В 14.40 пожар был окончательно ликвидирован.

в четырехэтажном жилом доме, в трехкомнатной квартире происходило горение обстановки в комнате и коридоре на площади 30 м.кв.

"Сведения  о пострадавших на данный момент не поступали. Из здания эвакуированы 5 человек", - рассказали в МЧС.


Фото: spb_today
Видео: архив 

             

Теги: невский район , петербург , пожар , пожар на седова , улица седова
Категории: Новости СПб Происшествия

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