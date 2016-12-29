Из горящей квартиры на Седова эвакуировали пять человек

Пожар в Невском районе Петербурга тушили по повышенному номеру

В четверг, 5 января 2017 года, в Невском районе Петербурга, на улице Седова горела трехкомнатная квартира. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в13.55.

Первый наряд прибыл на место уже в 14.00, сразу же ранг пожара был повышен до 1-БИС. Для ликвидации пожара привлечены от МЧС: 40 человек личного состава и 8 единиц техники. Через 25 минут возгорание было локализовано, а ранг - снят. В 14.40 пожар был окончательно ликвидирован.

в четырехэтажном жилом доме, в трехкомнатной квартире происходило горение обстановки в комнате и коридоре на площади 30 м.кв.

"Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Из здания эвакуированы 5 человек", - рассказали в МЧС.



Фото: spb_today

Видео: архив