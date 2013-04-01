В Екатеринбурге дотла выгорели две квартиры

На тушение пожара прибыли 9 машин и 31 человек. Из многоэтажки эвакуировали 60 человек.

26 декабря около 8 утра на пульт диспетчера пожарной в Екатеринбурге поступило сообщение о возгорании. Пламя охватило две квартиры на 4 этаже жилой многоэтажки. В результате пожара, огонь распространился на 48 кв. м. В срочном порядке из горящего дома были эвакуированы 60 человек. 22 человека спустили по пожарным лестницам.



Возгорание было ликвидировано спустя полчаса. На тушение пожара выехало 9 спасательных машин и 31 человек. К счастью, обошлось без трагических последствий. Никто из жильцов не пострадал. В данный момент выясняют причину возгорания.



Спасательные службы предупреждают, что во время пожара необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться паники. В преддверии праздников проверяйте исправность электрогирлянд, проводки и прочих электрических приборов. Соблюдайте правила пожарной безопасности и осторожно обращайтесь с огнем.



Ранее мы писали, что сегодня утром на тушении пожара в Королеве было задействовано 85 человек. Также были эвакуированы многие жильцы горящего дома.

Видео: youtube, группа вконтакте " Инцидент | Екатеринбург"