В центре Петербурга эвакуировали 50 человек из-за пожара повышенного номера сложности

В Петербурге на площади Растрелли удалось локализовать пожар повышенного номера сложности.

В центре Петербурга случился пожар, как оказалась он был повышенному номеру сложности 1-Бис. 31 мая утром из горящего сдания эвакуировали 50 человек.

ГУ МЧС по городу сообщает, что возгорание произошло утром в 09.17 на площади Растрелли, 2. Уже спустя 1- минут пожар достиг уровня сложности 1-Бис из-за угрозы распростронения огня. Пожарным удалось справиться с огнем и потушить его полностью.

Выяснилось, что горел строительный мусор в подвале здания, где велись строительные работы. Площадь подвала 80 квадратных метров.