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Новости Лента новостей
В центре Петербурга эвакуировали 50 человек из-за пожара повышенного номера сложности
Сегодня, 10:45
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Shdaria
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В центре Петербурга эвакуировали 50 человек из-за пожара повышенного номера сложности

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В Петербурге на площади Растрелли удалось локализовать пожар повышенного номера сложности.

 В центре Петербурга случился пожар, как оказалась он был повышенному номеру сложности 1-Бис. 31 мая утром из горящего сдания эвакуировали 50 человек. 

ГУ МЧС по городу сообщает, что возгорание произошло утром в 09.17 на площади Растрелли, 2. Уже спустя 1- минут пожар достиг уровня сложности 1-Бис из-за угрозы распростронения огня. Пожарным удалось справиться с огнем и потушить его полностью.

Выяснилось, что горел строительный мусор в подвале здания, где велись строительные работы. Площадь подвала 80 квадратных метров. 

 

Теги: петербург , пожар в центре питера , пожар повышенного номера сложности
Категории: Новости СПб Лента новостей

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