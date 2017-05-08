Из горевшей квартиры на Большой Разночинной спасли собаку

Пожар в доме на Большой Разночинной тушили сорок человек

В ночь на понедельник, 8 мая 2017 года, сорок спасателей МЧС на протяжении нескольких часов боролись с сильным пожаром, который бушевал в расселенном здании на Большой Разночинной улице в Петроградском районе Петербурга.

Как рассказали в МЧС, информация о пожаре в доме №9 по Большой Разночинной улице поступила в 00:31. На место выехали пять расчётов, позднее к работе присоединились еще пять. Локализовать горение удалось спустя два часа, когда огонь перекинулся на третий, четвёртый и пятый этажи здания, стоящего вплотную к жилым домам.

В ведомстве уточнили, что потушить пожар удалось только к четырем часам утра. Сведений о пострадавших не поступало; однако свидетели происшествия, который делились фотографиями и видео с места пожара в сообществе spb_today, рассказали, что пожарные спасли из горевшего дома собаку, которую пришлоь спускать по специальной лестнице из окна третьего этажа.

– На Большой Разночинной улице в Петроградском районе в 01:00 горит дом, вроде нежилой. Собаку достали с третьего этажа, целую и невредимую. Огонь с окна на окно это ужасно страшно... Пожарные – большие молодцы, – рассказал один из подписчиков сообщества.

Видео, фото: spb_today