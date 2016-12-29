Налетчики обчистили Росгосстрах на миллион рублей

В Купчино неизвестные ворвались в отделение банка. Пригрозив пистолетами, они заставили сотрудницу отдать содержимое сейфа.

В минувшую субботу, 21 января, трое мужчин ворвались в отделение Росгосстрах Банк. Инцидент произошел около семи часов вечера в Купчино. Налетчики вломились в организацию и, пригрозив пистолетами, потребовали от 25-летней сотрудницы открыть сейф. Молодая девушка была вынуждена выполнить их указание. Грабителям удалось вынести из банка 750 тыс. руб., 3,5 тыс. евро и 700 долларов. Общий ущерб составил порядка миллиона рублей.

Известно, что силовики приехали спустя несколько минут, однако злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. В данный момент заведено уголовное дело. Правоохранители выясняют детали случившегося, налетчиков разыскивают.

Это уже не первое нападение на филиалы данного банка. Несколькими днями ранее ограбили на полмиллиона два офиса в Кировском и Приморском районах.А под Новый год трое мужчин обчистили "Пятерочку" на 150 тысяч рублей в Приморском районе.